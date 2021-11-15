В тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии. Видео

В результате серьезного ДТП во Львовской области погибла 12-летняя девочка.

Точные причины аварии пока не называются, продолжается расследование



Об этом сообщает полиция Львовской области.

Утром 18 ноября, на автодороге «Киев-Чоп» недалеко от села Красив Стрыйского района произошло серьезное ДТП. Водитель «Шкода Октавия» допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра» в результате чего, 12-летняя пассажирка «Опеля» погибла на месте происшествия.

Водитель «Опеля» и еще одна его пассажирка были госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Сообщается об еще одном пострадавшем человеке, однако его диагноз не уточняется.

Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Точные причины аварии пока не называются, продолжается расследование.

https://youtu.be/66uPLqi9JOU

По факту ДТП открыто уголовное дело. Виновнику аварии может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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