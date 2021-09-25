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16:54 18 Ноября 2021 88 Комментарии
Покушение на украинского министра: МВД предотвратило убийство
МВД предотвратило убийство одного из министров украинского правительства.
Министр МВД проведет экстренный брифинг
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Министр внутренних дел Денис Монастырский МВД проведет брифинг в 17:30 по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского равительства.
Подробности пока не уточняются.
Тэги: МВД, покушение
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