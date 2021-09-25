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16:54 18 Ноября 2021 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Покушение на украинского министра: МВД предотвратило убийство

МВД предотвратило убийство одного из министров украинского правительства.

Министр МВД проведет экстренный брифинг

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Денис Монастырский МВД проведет брифинг в 17:30 по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского равительства.

Подробности пока не уточняются.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: МВД, покушение
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