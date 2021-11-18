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17:17 18 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Пожар в Верховной Раде: зал заседаний в дыму

На внеочередном заседании Верховной рады задымился пульт для голосования на месте нардепа Артема Нагаевского.

Об этом сообщили  Telegram-каналы нардепов Александра Качуры и Ярослава Железняка. Пламени не было видно, а задымление быстро потушили.

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Нардеп Егор Чернев оперативно ликвидировал очаг возможного пожара огнетушителем.

“Такого турборежима опять не выдержала система Рада”, – прокомментировал Кучура инцидент.

«Из-за пожара с пультом + объективно очень низкой явки (около 245 депутатов) внеочередное заседание по финансовым вопросам было досрочно закрыто», – сообщил Железняк.

Ранее Власти писали, что в сессионном зале парламента под креслом одного из оппозиционных нардепов нашли пятикилограммовый пакет картофеля.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, пожар
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