Пожар в Верховной Раде: зал заседаний в дыму
На внеочередном заседании Верховной рады задымился пульт для голосования на месте нардепа Артема Нагаевского.
Об этом сообщили Telegram-каналы нардепов Александра Качуры и Ярослава Железняка. Пламени не было видно, а задымление быстро потушили.
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Нардеп Егор Чернев оперативно ликвидировал очаг возможного пожара огнетушителем.
“Такого турборежима опять не выдержала система Рада”, – прокомментировал Кучура инцидент.
«Из-за пожара с пультом + объективно очень низкой явки (около 245 депутатов) внеочередное заседание по финансовым вопросам было досрочно закрыто», – сообщил Железняк.
Ранее Власти писали, что в сессионном зале парламента под креслом одного из оппозиционных нардепов нашли пятикилограммовый пакет картофеля.