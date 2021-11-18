Лидера «антивакцинаторов» Стахива суд отправил под арест: озвучена сумма залога

В четверг, 18 ноября, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для лидера антивакцинаторов Остапа Стахива в виде ареста на два месяца.

Стахива арестовали с возможностью залога



Об этом стало известно из трансляции заседания суда на YouTube. У Стахива есть право внесения залога в размере 998 тысяч 800 гривен.

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Если он найдет деньги или кто-то за него их заплатит, то подозреваемый не сможет покидать пределы Львова.

Напомним, 36-летнему Стахиву инкриминируют свержение конституционного строя Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

После оглашения решения суда подозреваемого конвоировали в СИЗО.

Ранее власти писали, что Служба безопасности Украины провела обыск у одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахива во львове и предъявила ему подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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