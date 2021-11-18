Министра аграрной политики Романа Лещенко хотелит убить

На министра аграрной политики Украины Романа Лещенко планировали покушение.

Романа Лещенко хотели убить



Об этом сообщил на экстренном брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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Полиция задержала подозреваемых в подготовке убийства высокопоставленного чиновника.

По словам Монастырского, гражданка Украины искала киллера для заказа убийства. Все общение документировано.

Был обнаружен еще один заказчик – основной, являющийся гражданином США. Заказали Лещенко якобы за старые долги.

Правоохранители иммитировали похищение министра. Заказчики приехали в дом, чтобы убедиться в выполнении заказа.

Затем было имитировано убийство и погребение жертвы.

Монастырский показал материалы оперативной видеосъемки.



Как сообщали Власти, 22 сентября 2021 года неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира, он не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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