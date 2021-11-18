Министра аграрной политики Романа Лещенко хотелит убить
На министра аграрной политики Украины Романа Лещенко планировали покушение.
Об этом сообщил на экстренном брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
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Полиция задержала подозреваемых в подготовке убийства высокопоставленного чиновника.
По словам Монастырского, гражданка Украины искала киллера для заказа убийства. Все общение документировано.
Был обнаружен еще один заказчик – основной, являющийся гражданином США. Заказали Лещенко якобы за старые долги.
Правоохранители иммитировали похищение министра. Заказчики приехали в дом, чтобы убедиться в выполнении заказа.
Затем было имитировано убийство и погребение жертвы.
Монастырский показал материалы оперативной видеосъемки.
Как сообщали Власти, 22 сентября 2021 года неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира, он не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения.