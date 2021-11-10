Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

Лукас Шмид нашел редкий артефакт недалеко от деревни Тифенкастель, в швейцарском кантоне Граубюнден.

Место проведения раскопок.



Об этом сообщает Live Science.

Археолог-любитель совершил свою находку с помощью металлоискателя.

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Лукас Шмид, тогда еще студент-стоматолог, начал исследовать район весной 2018 года. На этом месте произошла битва между римлянами и племенами ретов, населявшими эти края две тысячи лет назад. Во время археологических раскопок в 2003 году тут были обнаружены следы древнеримской армии. Но, как считал Шмидт, археологи поработали не достаточно тщательно и он сможет еще кое-что отыскать.

Так и случилось. В 2019 году на холме у ручья он обнаружил этот кинжал. Как считают специалисты, римский легионер мог специально закопать оружие, чтобы поблагодарить богов за победу.

Шмид сообщил о находке в археологическую службу кантона (ADG), а в сентябре этого года археологи из ADG и Университета Базеля приступили к новым раскопкам на этом месте.

Команда обнаружила сотни археологических артефактов, разбросанных на площади более 35 тысяч квадратных метров: наконечники копий, части щитов, монеты, гвозди от сандалий, которые носили легионеры.

Пока остается неясным, когда именно произошла битва.

Ранее Власти писали, что в Великобритании нашли рекордный клад – Рег Мид и Ричард Майлз обнаружили на острове Джерси 69347 древнеримских и кельтских монет.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

Тэги: Швейцария, археология, Древний Рим, кинжал