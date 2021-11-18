НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
18:30 18 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В лесу на белорусско-польской границе умер годовалый ребенок сирийской пары

На границе между Польшей и Беларусью умер еще один ребенок нелегальных мигрантов.

Подробности о случившемся и причины ранения родителей ребенка не сообщаются

Об этом сообщила медицинская спасательная бригада Польского центра международной помощи.

В четверг, 18 ноября в лесу на польско-белорусской обнаружили погибшего годовалого ребенка вместе с раненными родителями, мигрантами из Сирии, которые находятся на границе уже полтора месяца.

«У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – говорится в сообщении.

Подробности о случившемся и причины ранения родителей ребенка не сообщаются.

В этом же лесу медиками был обнаружен еще один мигрант – молодой человек жаловался на сильные боли в животе, был голоден и обезвожен.

Издание Polsat News сообщило, что по словам председателя правления мусульманской религиозной общины Богоники Мацея Щесновича, на данный момент на границе погибли 11 человек. Смерть ребенка увеличивает этот баланс до 12 человек.

Как ранее сообщали Власти, в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Польша, беларусь, ребенок, граница
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 14:17
Мигранты при поддержке белорусских спецслужб пытались ночью прорваться в Польшу
ТОР
14.11.2021 14:23
Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши
ТОР
14.11.2021 08:47
На границе между Польшей и Беларусью погиб польский солдат
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com