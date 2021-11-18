В лесу на белорусско-польской границе умер годовалый ребенок сирийской пары
На границе между Польшей и Беларусью умер еще один ребенок нелегальных мигрантов.
Об этом сообщила медицинская спасательная бригада Польского центра международной помощи.
В четверг, 18 ноября в лесу на польско-белорусской обнаружили погибшего годовалого ребенка вместе с раненными родителями, мигрантами из Сирии, которые находятся на границе уже полтора месяца.
«У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – говорится в сообщении.
Подробности о случившемся и причины ранения родителей ребенка не сообщаются.
В этом же лесу медиками был обнаружен еще один мигрант – молодой человек жаловался на сильные боли в животе, был голоден и обезвожен.
Издание Polsat News сообщило, что по словам председателя правления мусульманской религиозной общины Богоники Мацея Щесновича, на данный момент на границе погибли 11 человек. Смерть ребенка увеличивает этот баланс до 12 человек.
Как ранее сообщали Власти, в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.