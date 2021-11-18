В лесу на белорусско-польской границе умер годовалый ребенок сирийской пары

На границе между Польшей и Беларусью умер еще один ребенок нелегальных мигрантов.

Подробности о случившемся и причины ранения родителей ребенка не сообщаются



Об этом сообщила медицинская спасательная бригада Польского центра международной помощи.

В четверг, 18 ноября в лесу на польско-белорусской обнаружили погибшего годовалого ребенка вместе с раненными родителями, мигрантами из Сирии, которые находятся на границе уже полтора месяца.

«У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – говорится в сообщении.

Подробности о случившемся и причины ранения родителей ребенка не сообщаются.

В этом же лесу медиками был обнаружен еще один мигрант – молодой человек жаловался на сильные боли в животе, был голоден и обезвожен.

Издание Polsat News сообщило, что по словам председателя правления мусульманской религиозной общины Богоники Мацея Щесновича, на данный момент на границе погибли 11 человек. Смерть ребенка увеличивает этот баланс до 12 человек.

Как ранее сообщали Власти, в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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