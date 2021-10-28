В Кривом Роге на улице на похитили человека: стали известны подробности
Неизвестные на глазах у прохожих затолкали мужчину в авто и увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщил «Информатор» со ссылкой на пресс-службу Криворожской районной полиции.
17 ноября в Покровском районе Кривого Рога четверо неизвестных в балаклавах силой затолкали в машину мужчину и увезли в неизвестном направлении.
Очевидцы, вызвавшие на место происшествия полицию, рассказали, что перед этим между мужчиной и группой неизвестных произошел конфликт.
Полиция объявила в городе план «Перехват» и за несколько часов разыскала описанное свидетелями авто – Renault Trafic черного цвета.
Злоумышленников задержали и доставили в отделение полиции. Все бы ничего, но потерпевший от претензий к похитителям отказался. По его словам, конфликте который возник с неизвестным удалось уладить самостоятельно.
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