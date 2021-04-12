В Израиле задержали иранского шпиона, который работал уборщиком у министра обороны
37-летний Омри Горен готов был за вознаграждение обеспечить спецслужбам Тегерана доступ к личному компьютеру министра обороны Бени Ганца.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Горен предложил свои услуги иранской хакерской группировке Black Shadow. Но его арестовали раньше, чем он успел установить какую-либо вредоносную программу на компьютер министра.
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Горен до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности с 2002 по 2013 год, в том числе два раза за ограбление банка, а также за кражу со взломом.
Теперь прокуратура предъявила ему обвинение в шпионаже. Горену грозит лишение свободы на срок 10 до 15 лет. Хотя в обвинительном заключении явно не говорится о мотивах Горена, в нем указывается, что он действовал из финансовых соображений.
Обширная криминальная история Горена вызвала много вопросов о процессе проверки анкетных данных людей, работающих в домах министров. Служба безопасности «Шин Бет» заявила, что в связи со случившимся начала внутреннюю проверку.
Издание отмечает, что иранские хакеры не первый раз атакуют Бени Ганца: в 2019 году был взломан его мобильный телефон.
Ранее Власти писали, что Иран обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.