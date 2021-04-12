НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
19:26 18 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В Израиле задержали иранского шпиона, который работал уборщиком у министра обороны

37-летний Омри Горен готов был за вознаграждение обеспечить спецслужбам Тегерана доступ к личному компьютеру министра обороны Бени Ганца.

Омри Горен до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Горен предложил свои услуги иранской хакерской группировке Black Shadow. Но его арестовали раньше, чем он успел установить какую-либо вредоносную программу на компьютер министра.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Горен до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности с 2002 по 2013 год, в том числе два раза за ограбление банка, а также за кражу со взломом.

Теперь прокуратура предъявила ему обвинение в шпионаже. Горену грозит лишение свободы на срок 10 до 15 лет. Хотя в обвинительном заключении явно не говорится о мотивах Горена, в нем указывается, что он действовал из финансовых соображений.

Обширная криминальная история Горена вызвала много вопросов о процессе проверки анкетных данных людей, работающих в домах министров. Служба безопасности «Шин Бет» заявила, что в связи со случившимся начала внутреннюю проверку.

Издание отмечает, что иранские хакеры не первый раз атакуют Бени Ганца: в 2019 году был взломан его мобильный телефон.

Ранее Власти писали, что Иран обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: Израиль, Иран, шпион
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.04.2021 17:30
Иран обвинил Израиль во взрыве на ядерном объекте
ТОР
12.04.2021 04:43
Израиль вывел из строя иранский завод по обогащению урана
ТОР
28.11.2020 01:28
Иран обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com