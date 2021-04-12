В Израиле задержали иранского шпиона, который работал уборщиком у министра обороны

37-летний Омри Горен готов был за вознаграждение обеспечить спецслужбам Тегерана доступ к личному компьютеру министра обороны Бени Ганца.

Омри Горен до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности.



Об этом сообщает The Times of Israel.

Горен предложил свои услуги иранской хакерской группировке Black Shadow. Но его арестовали раньше, чем он успел установить какую-либо вредоносную программу на компьютер министра.

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Горен до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности с 2002 по 2013 год, в том числе два раза за ограбление банка, а также за кражу со взломом.

Теперь прокуратура предъявила ему обвинение в шпионаже. Горену грозит лишение свободы на срок 10 до 15 лет. Хотя в обвинительном заключении явно не говорится о мотивах Горена, в нем указывается, что он действовал из финансовых соображений.

Обширная криминальная история Горена вызвала много вопросов о процессе проверки анкетных данных людей, работающих в домах министров. Служба безопасности «Шин Бет» заявила, что в связи со случившимся начала внутреннюю проверку.

Издание отмечает, что иранские хакеры не первый раз атакуют Бени Ганца: в 2019 году был взломан его мобильный телефон.

Ранее Власти писали, что Иран обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

Тэги: Израиль, Иран, шпион