В израильской армии на передовой начнут заменять солдат роботами
Компания Roboteam совместно с Elbit Systems объявила о выпуске военного беспилотного наземного транспортного средства ROOK.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Если вы хотите отправлять роботов туда, куда не хотите отправлять солдат, для этого вам нужно специальное решение», – сказал Элад Леви, генеральный директор и основатель Roboteam.
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Как отметил Йоав Пойзнер, старший директор Elbit C4I и Cyber, ROOK – это следующий шаг к тому, чтобы «все, что происходит в небе» с помощью дронов, могло происходить на поле боя на земле.
Элад Леви говорит, что ROOK имеет встроенную автономность и искусственный интеллект, который » обеспечивает полное решение боевых задач».
«Без такого уровня сложности мы бы не стали полагаться на него в полевых условиях», – добавил он.
ROOK весит 1200 кг и может нести полезную нагрузку, равную собственному весу. Он может двигаться со скоростью до 30 км в час, в том числе по бездорожью.
Ранее Власти писали, что в Китае провели военные учения, в которых применялись не только воздушные дроны, но и боевые роботы, способные проводить разминирование и разведку.