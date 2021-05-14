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00:37 19 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В израильской армии на передовой начнут заменять солдат роботами

Компания Roboteam совместно с Elbit Systems объявила о выпуске военного беспилотного наземного транспортного средства ROOK.

Новый беспилотный наземный аппарат можно использовать для эвакуации раненых...

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Если вы хотите отправлять роботов туда, куда не хотите отправлять солдат, для этого вам нужно специальное решение», – сказал Элад Леви, генеральный директор и основатель Roboteam.

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Как отметил Йоав Пойзнер, старший директор Elbit C4I и Cyber, ROOK – это следующий шаг к тому, чтобы «все, что происходит в небе» с помощью дронов, могло происходить на поле боя на земле.

Элад Леви говорит, что ROOK имеет встроенную автономность и искусственный интеллект, который » обеспечивает полное решение боевых задач».

«Без такого уровня сложности мы бы не стали полагаться на него в полевых условиях», – добавил он.

ROOK весит 1200 кг и может нести полезную нагрузку, равную собственному весу. Он может двигаться со скоростью до 30 км в час, в том числе по бездорожью.

... или как платформу для дронов.

Ранее Власти писали, что в Китае провели военные учения, в которых применялись не только воздушные дроны, но и боевые роботы, способные проводить разминирование и разведку.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: Израиль, армия, боевой робот
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