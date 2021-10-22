В Пакистане будут кастрировать насильников

В среду, 18 ноября, депутаты Национального собрания Пакистана приняли новый закон о борьбе с изнасилованиями.

Законопроект был принят Национальным собранием Пакистана 17 ноября.



Об этом сообщает CNN.

Новый закон разрешает химическую кастрацию тех, кто был осужден за множественные изнасилования. Признанные виновными в групповом изнасиловании будут приговариваться к смертной казни или пожизненному заключению.

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Также по всей стране будут создаваться специальные суды для ускорения разбирательств по делам о сексуальном насилии.

Эти решения были приняты на фоне протестов против участившихся в стране случаев изнасилований женщин и детей.

Amnesty International еще в декабре прошлого года, когда законопроект только разрабатывался, заявила, что наказание в виде химической кастрации «жестоко и бесчеловечно», и властям Пакистана следует заняться «устранением коренных причин сексуального насилия».

Химическая кастрация – это использование лекарственных средств для снижения либидо. Такая форма наказания применяется, например, в Южной Корее, Польше, Чехии, в некоторых штатах США, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что парламент Кыргызстана принял поправки в уголовное законодательство о химической кастрации педофилов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

Тэги: Пакистан, кастрация, насильники