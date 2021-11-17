В Канаде ввели чрезвычайное положение из-за урагана

В канадской провинции Британская Колумбия на две недели объявили чрезвычайное положение.

Нынешнее наводнение в Канаде - самое страшное за последние сто лет.



Об этом сообщает BBC News.

Ночью в воскресенье на западную часть Канады обрушилась мощнейшая буря. Автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе было прервано. Разрушены дороги, десятки тысяч местных жителей остались без электричества.

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В результате оползня одна женщина погибла, два человека пропали без вести. Власти ожидают, что в ближайшие дни станет известно о новых жертвах.

Затопления отрезали порт Ванкувер от остальной части страны. Это может стать сильным ударом по экономике Канады.

В четверг местные власти предупредили, что стоимость восстановления может превысить миллиард канадских долларов. Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал этот шторм «худшим за столетие».

Ранее Власти писали, что в провинции Британская Колумбия за сутки выпало свыше месячной нормы осадков.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Канада, ураган, чрезвычайное положение