В Канаде ввели чрезвычайное положение из-за урагана
В канадской провинции Британская Колумбия на две недели объявили чрезвычайное положение.
Об этом сообщает BBC News.
Ночью в воскресенье на западную часть Канады обрушилась мощнейшая буря. Автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе было прервано. Разрушены дороги, десятки тысяч местных жителей остались без электричества.
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В результате оползня одна женщина погибла, два человека пропали без вести. Власти ожидают, что в ближайшие дни станет известно о новых жертвах.
Затопления отрезали порт Ванкувер от остальной части страны. Это может стать сильным ударом по экономике Канады.
В четверг местные власти предупредили, что стоимость восстановления может превысить миллиард канадских долларов. Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал этот шторм «худшим за столетие».
Ранее Власти писали, что в провинции Британская Колумбия за сутки выпало свыше месячной нормы осадков.