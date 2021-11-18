Коронавирус в Украине: за сутки 20 тыс заболевших, 725 смертей

По состоянию на утро пятницы, 19 ноября, за сутки в Украине подтверждено 20 050 случаев коронавируса, от осложнений болезни умерли 725 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1555 детей и 331 медработник. Вылечились от болезни 22 304 украинцев.

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Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской области – 1943, Киеве – 1782, в Запорожской области– 1187, в Донецкой – 1057 и Полтавской – 1050.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1782;

Винницкая область – 973;

Волынская область – 589;

Днепропетровская область – 1943;

Донецкая область – 1057;

Житомирская область – 509;

Закарпатская область – 514;

Запорожская область – 1187;

Ивано-Франковская область – 838;

Киевская область – 945;

Кировоградская область – 241;

Луганская область – 278;

Львовская область – 1017;

Николаевская область – 909;

Одесская область – 916;

Полтавская область – 1050;

Ривненская область – 782;

Сумская область – 662;

Тернопольская область – 396;

Харьковская область – 726;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 818;

Черкасская область – 681;

Черновицкая область – 237;

Черниговская область – 692.

Ранее Власти писали, что на Ривненщине 20-летняя беременная девушка умерла от коронавируса вместе с неродившимся ребенком.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19