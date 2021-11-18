Коронавирус в Украине: за сутки 20 тыс заболевших, 725 смертей
По состоянию на утро пятницы, 19 ноября, за сутки в Украине подтверждено 20 050 случаев коронавируса, от осложнений болезни умерли 725 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1555 детей и 331 медработник. Вылечились от болезни 22 304 украинцев.
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Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской области – 1943, Киеве – 1782, в Запорожской области– 1187, в Донецкой – 1057 и Полтавской – 1050.
Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1782;
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Винницкая область – 973;
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Волынская область – 589;
-
Днепропетровская область – 1943;
-
Донецкая область – 1057;
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Житомирская область – 509;
-
Закарпатская область – 514;
-
Запорожская область – 1187;
-
Ивано-Франковская область – 838;
-
Киевская область – 945;
-
Кировоградская область – 241;
-
Луганская область – 278;
-
Львовская область – 1017;
-
Николаевская область – 909;
-
Одесская область – 916;
-
Полтавская область – 1050;
-
Ривненская область – 782;
-
Сумская область – 662;
-
Тернопольская область – 396;
-
Харьковская область – 726;
-
Херсонская область – 308;
-
Хмельницкая область – 818;
-
Черкасская область – 681;
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Черновицкая область – 237;
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Черниговская область – 692.
Ранее Власти писали, что на Ривненщине 20-летняя беременная девушка умерла от коронавируса вместе с неродившимся ребенком.