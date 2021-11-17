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10:27 19 Ноября 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Спецоперация против Украины: в Офисе Зеленского определились с реакцией на расследование Bellingcat

В Офисе президента Украины назвали расследование Bellingcat по операции с “вагнеровцами” большой дезинформационной спецоперацией против Украины.

Подоляк назвал расследование Bellingcat дезинформацией

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советника главы ОП Михаил Подоляк.

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Это удар по государству

«Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над «i» в большой и скандальной истории с «вагнеровцами». Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства «вываливают» в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства», – считает Подоляк.

Это все фейки

По его словам, после публикации расследования журналистов Bellingcat и отчета парламентской следственной комиссии, которые занимались кейсом «вагнеровцев», хорошо видно, как «легко создаются и разносятся фейки».

Это рука Москвы

«Было «заброшено» россиянами, что якобы нашей разведкой руководит ЦРУ. Было заброшено и из Москвы и из отдельных политических штабов в Украине, что якобы была большая международная «спецоперация» с участием американских, турецких, израильских и британских спецслужб. Были заброшены какие-то фейковые рассадки в турецком самолете, какие-то фейковые данные якобы о коммуникации с американской или турецкой сторонами”, – пояснил Подоляк.

Это может быть не только рука Москвы

Он подчеркнул, что все было дезинформацией, которая, по его словам, ведет либо в Москву, либо к “политическим неудачникам из числа старых политиков”, либо к бывшим сотрудникам украинских спецслужб.

Ранее Власти сообщали, что одной из причин срыва операции по “вагнеровцам” могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к руководителю Главного управления разведки Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: офис президента, Bellingcat
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