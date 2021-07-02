В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора
41-летний Джулиус Джонс был приговорен к смертной казни за убийство бизнесмена Пола Хауэлла. Но он неизменно настаивал на своей невиновности.
Об этом сообщает AP.
За несколько часов до того, как приговор должны были привести в исполнение, губернатор штата Оклахома Кевин Ститт приостановил казнь.
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Убийство было совершено в 1999 году во время угона автомобиля. Три года спустя Джонс был приговорен к смертной. Но он неизменно настаивал на своей невиновности и утверждал, что настоящим убийцей был Кристофер Джордан, давший против него показания в суде.
Дело Джонса стало известным после выхода в 2018 году документального фильма «Последняя защита» (The Last Defense), снятого Виолой Дэвис. Джонса поддержали многие знаменитости, в том числе Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст.
Более шести миллионов человек подписали петицию «Справедливость для Джулиуса», в которой говорится, что он был приговорен к смертной казни по ошибке.
В Оклахоме не было казней с 2015 года, когда двоих осужденных умертвили с использованием инъекций. Дозы были рассчитаны неправильно, поэтому они мучились более 20 минут.
Ранее Власти писали, что Верховный суд Японии отклонил апелляцию 74-летней Чисако Какэхи, признанной виновной в убийстве мужа и двух любовников, теперь ее ожидает смертная казнь.