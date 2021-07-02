НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
11:03 19 Ноября 2021 Просмотров 313   КомментариевКомментарии

В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

41-летний Джулиус Джонс был приговорен к смертной казни за убийство бизнесмена Пола Хауэлла. Но он неизменно настаивал на своей невиновности.

Сторонники Джулиуса Джонса радостно отреагировали на объявление о том, что губернатор смягчил ему приговор.

Об этом сообщает AP.

За несколько часов до того, как приговор должны были привести в исполнение, губернатор штата Оклахома Кевин Ститт приостановил казнь.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Убийство было совершено в 1999 году во время угона автомобиля. Три года спустя Джонс был приговорен к смертной. Но он неизменно настаивал на своей невиновности и утверждал, что настоящим убийцей  был Кристофер Джордан, давший против него показания в суде.

Дело Джонса стало известным после выхода в 2018 году документального фильма «Последняя защита» (The Last Defense), снятого Виолой Дэвис.  Джонса поддержали многие знаменитости, в том числе Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст.

Более шести миллионов человек подписали петицию «Справедливость для Джулиуса», в которой говорится, что он был приговорен к смертной казни по ошибке.

В Оклахоме не было казней с 2015 года, когда двоих осужденных умертвили с использованием инъекций. Дозы были рассчитаны неправильно, поэтому они мучились более 20 минут.

Ранее Власти писали, что Верховный суд Японии отклонил апелляцию 74-летней Чисако Какэхи, признанной виновной в убийстве мужа и двух любовников, теперь ее ожидает смертная казнь.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, смертная казнь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.07.2021 11:00
В США ввели запрет на смертную казнь
ТОР
13.01.2021 09:10
В США впервые с 1953 года казнили женщину
ТОР
17.10.2020 08:12
В США впервые за 70 лет казнят женщину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

17:52 Украина

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

11:13 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com