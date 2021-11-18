Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»
Министерство здравоохранения Украины обновил данные индикаторов определения уровней эпидемической опасности в регионах Украины.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава. Большинство областей страны находится в “красной” карантинной зоне.
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«Красная» зона
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Киев,
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Херсонская,
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Одесская,
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Запорожская,
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Донецкая,
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Днепропетровская,
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Сумская,
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Николаевская,
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Ровенская,
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Житомирская,
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Ивано-Франковская,
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Киевская,
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Луганская,
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Хмельницкая,
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Черниговская,
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Львовская.,
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Волынская
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Черкасская,
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Винницкая.
«Оранжевая» зона
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Полтавская,
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Харьковская,
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Закарпатская.
«Желтая» зона
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Тернопольская,
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Кировоградская,
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Черновицкая области.
Как сообщали Власти, по состоянию на утро пятницы, 19 ноября, за сутки в Украине подтверждено 20 050 случаев коронавируса, от осложнений болезни умерли 725 человек.