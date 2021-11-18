НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:40 19 Ноября 2021 Просмотров 729   КомментариевКомментарии

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

Министерство здравоохранения Украины обновил данные индикаторов определения уровней эпидемической опасности в регионах Украины.

В Украине 18 областей и Киев -

Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава. Большинство областей страны находится в “красной” карантинной зоне.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Красная» зона

  1. Киев,

  2. Херсонская,

  3. Одесская,

  4. Запорожская,

  5. Донецкая,

  6. Днепропетровская,

  7. Сумская,

  8. Николаевская,

  9. Ровенская,

  10. Житомирская,

  11. Ивано-Франковская,

  12. Киевская,

  13. Луганская,

  14. Хмельницкая,

  15. Черниговская,

  16. Львовская.,

  17. Волынская

  18. Черкасская,

  19. Винницкая.

«Оранжевая» зона

  1. Полтавская,

  2. Харьковская,

  3. Закарпатская.

«Желтая» зона

  1. Тернопольская,

  2. Кировоградская,

  3. Черновицкая области.

Индикаторы уровня эпидопасности на 19 ноября

Индикаторы уровня эпидопасности на 19 ноября

    Как сообщали Власти, по состоянию на утро пятницы, 19 ноября, за сутки в Украине подтверждено 20 050 случаев коронавируса, от осложнений болезни умерли 725 человек.

    Немного об авторе
    Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
    Тэги: карантин
    Код блока:
    Loading...

    Новости по теме

    ТОР
    18.11.2021 11:28
    Винницкая область вошла в “красную” зону
    ТОР
    17.11.2021 11:53
    Школьники Киева вернутся за парты с понедельника
    ТОР
    17.11.2021 11:09
    Кошмар для антивакцинаторов: в Украине усилят карантинные ограничения
    blog comments powered by Disqus
    Новости | NetGameSlots.com
    В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

    11:03 Мир

    Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

    10:40 Украина

    Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

    10:30 Мир

    Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

    23:09 Мир

    Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

    17:52 Украина

    Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

    14:33 Украина

    Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

    12:51 Украина

    На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

    11:13 Украина

    В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

    11:10 Украина

    Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

    09:48 Мир

    Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

    16:05 Мир

    Новости | NetGameSlots.com