Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

Министерство здравоохранения Украины обновил данные индикаторов определения уровней эпидемической опасности в регионах Украины.

В Украине 18 областей и Киев -



Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава. Большинство областей страны находится в “красной” карантинной зоне.

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«Красная» зона

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская, Винницкая.

«Оранжевая» зона

Полтавская, Харьковская, Закарпатская.

«Желтая» зона

Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.

Как сообщали Власти, по состоянию на утро пятницы, 19 ноября, за сутки в Украине подтверждено 20 050 случаев коронавируса, от осложнений болезни умерли 725 человек.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: карантин