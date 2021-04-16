В США допустили, что Байден еще когда-нибудь позвонит Путину

Контакты президентов США и России в будущем возможны, но в настоящий момент ничего не планируется.

Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве.



Об этом сообщается на сайте Белого дома, опубликовавшем ответы пресс-секретаря Джен Псаки во время брифинга.

Ее спросили, не был ли состоявшийся на днях телефонный разговор советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза России Николая Патрушева частью подготовки к следующему контакту между президентами Байденом и Путиным.

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«У меня нет ничего, что можно было бы вам сообщить о новых контактах, звонках или о чем-то подобном с президентом Путиным», – Джен Псаки.

По ее словам, после саммита в Женеве в июне этого года стороны согласились поддерживать контакты на высоком уровне, чем они и занимаются. При этом пресс-секретарь не исключила, что Байден еще когда-нибудь поговорит с Путиным.

«Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России», – сказала она.

Ранее Власти писали, что Байден раскритиковал Путина за отсутствие на саммите по климату в Глазго.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Путин, США, Джо Байден