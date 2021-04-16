НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:29 19 Ноября 2021 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

В США допустили, что Байден еще когда-нибудь позвонит Путину

Контакты президентов США и России в будущем возможны, но в настоящий момент ничего не планируется.

Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, опубликовавшем ответы пресс-секретаря Джен Псаки во время брифинга.

Ее спросили, не был ли состоявшийся на днях телефонный разговор советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза России Николая Патрушева частью подготовки к следующему контакту между президентами Байденом и Путиным.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«У меня нет ничего, что можно было бы вам сообщить о новых контактах, звонках или о чем-то подобном с президентом Путиным», – Джен Псаки.

По ее словам, после саммита в Женеве в июне этого года стороны согласились поддерживать контакты на высоком уровне, чем они и занимаются. При этом пресс-секретарь не исключила, что Байден еще когда-нибудь поговорит с Путиным.

«Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России», – сказала она.

Ранее Власти писали, что Байден раскритиковал Путина за отсутствие на саммите по климату в Глазго.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Путин, США, Джо Байден
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.04.2021 01:23
Байден объявил в США режим ЧП из-за российской угрозы
ТОР
18.03.2021 16:53
Путин пожелал здоровья Байдену
ТОР
01.03.2021 13:30
Кремль ответил на заявление Байдена по Крыму
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

17:52 Украина

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

11:13 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com