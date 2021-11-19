Полезные обновления в iPhone 13 поколения

Наконец-то на прилавках появились новые смартфоны от самого популярного и известного бренда Apple.

Наконец-то на прилавках появились новые смартфоны от самого популярного и известного бренда Apple. Говорить о них начали, наверное, практически сразу после выпуска айфонов 12 поколения, но только недавно оценить все преимущества этих телефонов “яблочные” поклонники смогли воочию. И так, на что же стоит акцентировать внимание? Претерпел ли этот гаджет каких-то существенных изменений?

Обновленные характеристики камеры

Как и в прошлом году, производитель представил сразу несколько версий телефонов, среди них и apple iphone 13 mini, и базовый вариант, и две продвинутые модели – Pro и Pro Max. И если другие характеристики телефонов существенно не изменились, то о камере можно говорить подробнее:

● благодаря диагональному размещению камеры на корпусе, также в телефон уместилась и оптическая система из 2 модулей;

● качество фотографий в движении стало намного лучше;

● появился режим “киносъемки”, который позволяет делать акцент на важных деталях и замыливать неважные, которые находятся сзади.

Размещение камеры немного повлияло и на внешний вид телефона.

Качество дисплея

Частота обновления картинки выросла в 2 раза по сравнению с показателями телефонов 12 поколения – 120 Гц. Также увеличилась яркость экрана и его качество благодаря технологии LTPO. Наслаждаться качественными видео, фото и играми станет еще приятнее.

Внешний вид телефона

Как раз дизайн у смартфона толком не изменился. На 20% уменьшилась челка телефона и увеличилась полезность экрана. Однако появились новые цвета – розовый для стандартных моделей и небесно-голубой для продвинутых. На 1,6 мм стала больше толщина телефона – это связано с увеличением емкости аккумулятора.

Кстати и автономность у телефона тоже выросла по сравнению с 12 айфоном. На 1,5 часа больше стала работать версия Mini по сравнению со своим предшественником, и на 2,5 час больше стала работать версия Pro.

Однозначно улучшения в новых гаджетах есть, так что если хотите обновить телефон, то 13 поколение подойдет для этого как нельзя лучше.