Книга, которая поможет научиться любить – «Пять языков любви»

Взаимоотношения — это сложный, но очень важный аспект жизни. Познавать себя и окружающих людей можно с помощью психологии.

Взаимоотношения — это сложный, но очень важный аспект жизни. Познавать себя и окружающих людей можно с помощью психологии. Знания в этой области помогут понять как выстроить хорошие и крепкие отношения. Произведение «Пять языков любви» описывает, насколько разные могут быть представления о проявлении любви.

Все об авторе

Гэри Чепмен родился и рос в большой семье, где было 4 ребенка, при этом каждый из них получил хорошее образование. Гэри обучался в нескольких университетах. Он имеет степень магистра в области антропологии. Обучение в библейском институте дало возможность Чепмену вести пасторскую деятельность, которой он занимается по сегодняшний день.

Работая с людьми он давал консультации по взаимоотношениям в семье. Это сослужило основой для его писательской деятельности. Первая популярность к Г. Чепмену пришла после написания «Пяти языков любви». Бестселлер по психологии, который продался по всему миру тиражом более 5 миллионов копий.

Также он автор такой психологической литературы, как:

«Любовь как образ жизни»;

«Пять путей к сердцу ребенка»;

«Пять признаков любящей семьи» и другие.

Всего у автора 19 книг, в которых человек любого пола может почерпнуть что-то важное для себя.

Произведение, которое поможет вам научиться любить

«Пять языков любви» продолжительное время занимала первое место в списке популярных книг по психологии и продолжает это делать сегодня, поэтому ее можно найти на прилавках книжных магазинах в Киеве.

Во взаимоотношениях нужно понимать, что для партнера важно. В отношении к себе и к окружающим понимание причин поведения также имеют особую значимость.

В книге описывается то, как каждым из нас может восприниматься любовь и влюбленность.

В первых главах книги разбирается, что такое любовь, влюбленность, и почему она так важна в жизни каждого. Для понимания языков важно разобраться в этих вопросах. Последующие главы касаются именно того, как для каждого из нас может проявляться любовь. После каждой главы есть практический блок, с помощью которого вы научитесь понимать и узнаете, какой язык любви у вас или вашего партнера. Здесь разделение по полу роли не играет, потому что в каждой человеческой жизни присутствует любовь.

Достойна ли внимания эта книга

На национальной книжной платформе Украины Yakaboo можно найти любое интересующее произведение литературы, в том числе и «Пять языков любви». Она будет полезна для каждого человека. Через изучение языков любви вы сможете лучше понимать себя, партнера и окружающих людей.

Литература на тему психологии очень популярна в современных реалиях, потому что понимание поведения людей облегчает жизнь в социуме. Жители и гости Киева могут заглянуть в наш офлайн магазин на ул. Крещатик, 22, 1 этаж (Главпочтамт). Узнать о наличии можно по номеру 0(800)-600-505.

Читайте! Будет познавательно!