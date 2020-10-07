Одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого

В Одессе суд оставил на свободе вора, обязав его читать книги.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся



Об этом сообщает Малиновский районный суд г. Одессы.

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Одесский суд вынес приговор 26-летнему мужчине в деле о краже, которую он совершил этим летом. Тогда, мужчина пробрался в квартиру своего знакомого, где украл мобильный телефон и 50 грн наличными. Общая сумма ущерба от действия злоумышленника составила 903,33 гривны. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

В связи с этим судья Александр Гарский оставил подсудимого на свободе, но с испытательным сроком один год, за который обязал мужчину выполнить следующий условия:

1) периодически являться для регистрации в уполномоченный орган вопросов пробации;

2) сообщать об изменении места жительства, работы;

3) прочитать следующие произведения: трилогию повестей Л.М. Толстого «Детство. Отрочество. Юность.» и стихотворение Ивана Франко «Строфы».

Судья пояснил, что такое решение вынес из-за оценки не отдельного поступка обвиняемого, а его личности в целом. Мужчина в прошлом не судим, женат и растит ребенка 2019 года рождения.

Судом были также учтены условия, в которых вырос и воспитывался обвиняемый – парень фактически воспитывался отцом, а его родители разошлись, когда ему было три года. Из-за частых переездов обвиняемый с первого класса учился в разных школах в разных населенных пунктах. Из-за чего постоянно находился на улице и вместо учебы занимался бродяжничеством.

Судья отметил отсутствие со стороны родителей обвиняемого внимания и заботы, а также не исполнения родительских обязанностей по обучению и воспитанию ребенка.

Всего мужчина окончил 9 классов и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог, в связи с плохими отметками.

Судом также было установлено, что у обвиняемого проблемы с чтением – даже в суде читал по слогам. Сам мужчина сообщил, что за всю жизнь, возможно, прочитал пол книги.

Как ранее сообщали Власти, одесский суд приговорил двух воров к чтению книг Марка Твена и Джека Лондона.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Одесса, приговор, чтение, одесский суд