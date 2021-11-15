Под Киевом два грузовика влетели в заправку

Две груженные фуры протаранили автозаправку под Киевом.

Место происшествия



Об этом сообщил Telegram-канал »dtp.kiev.ua»

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Ночью, 18 ноября в Киевской области, на трассе Киев-Харьков недалеко от поселка Иванков произошло серьёзное ДТП – две фуры на большой скорости врезались в АЗС.

В результате столкновения с колонной заправки грузовики буквально превратились в груду покореженного метала.

Удивительно, но в ДТП никто не пострадал. Не произошло и возгорания топлива – прямо под местом столкновения находились резервуары с топливом, и в случае пожара они могли сдетонировать, что привело бы к масштабным трагическим последствия.

На место происшествия работали спасательные службы. В полиции устанавливают причину аварии.

Как ранее сообщали Власти, в результате серьезного ДТП во Львовской области погибла 12-летняя девочка.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, киевская область, азс, фура