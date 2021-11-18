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Главная » Украина » Общество
12:18 19 Ноября 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Операция по «вагнеровцам»: Тищенко призвал говорить о «русском цвете» из всех утюгов

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что операция по задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» — это не спецоперация, а боевики – это не обязательно боевики, потому что это не доказано.

Тищенко заявил, что вагнероцы могут быть не вагнеровцами

Свое мнение нардеп высказал в комментарии каналу «Прямий» в кулуарах Верховной Рады 18 ноября.

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«Это не блестящая, это не спецоперация. Она не случилась. Хорошо, исходя из логики, кто-то сказал, что в каком-то гражданском самолете должны быть какие-то люди, которые подпадают под статус вагнеровцев. Кто-то там сказал, кому-то там баба Маня на ухо прошептала. Далее. Мы как государство, в котором происходит процесс по освобождению заложников, в котором происходит процесс мирных переговоров, в котором сейчас идет война, – мы должны на слухах что-то решать? Нет, мы не можем так сделать», – сказал Тищенко.

Кроме того, он предположил, что в ситуации с вагнеровцами есть российский след.

«Я понимаю, что если это спецоперация, то это очень и очень большая тайна. Но о ней все знают даже в таких детективных подробностях. Потому я считаю, что это все российская провокация. Я считаю, что мы не можем вмешиваться в действия другого государства. В государстве Беларусь были задержаны люди, подпадающие под статус боевиков группировки Вагнера. Но это даже не доказано”, – сказал Тищенко.

Все, что сейчас известно об операции с “вагнеровцами” он назвал догадками, поскольку только суд может установить, являются ли эти люди “вагнеровцами”, боевиками и наемниками.

“Это русский провокационный цвет. И надо об этом всем говорить из всех газет, со всех страниц… даже из утюгов», – заявил Тищенко.

Как ранее сообщали Власти, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине, хотя покупает их на самом дорогом рынке страны.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Николай Тищенко, вагнеровцы
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