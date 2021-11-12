На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе с начала суток 19 ноября террористы четыре раза нарушили режим «тишины», в результате обстрелов погиб один украинский военный.
Об этом сообщили в штабе ООС. Трижды боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
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В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.
«В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», – сказано в сообщении.
Командование и личный состав Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщали Власти ранее, в пятницу, 12 ноября, на Донбассе на взрывчатке подорвались и погибли двое украинских военных.