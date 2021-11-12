НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:42 19 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе с начала суток 19 ноября террористы четыре раза нарушили режим «тишины», в результате обстрелов погиб один украинский военный.

украинский военный получил смертельное ранение

Об этом сообщили в  штабе ООС. Трижды боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

«В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», – сказано в сообщении.

Командование и личный состав Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщали Власти ранее, в пятницу, 12 ноября, на Донбассе на взрывчатке подорвались и погибли двое украинских военных.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: война на Донбассе
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.11.2021 17:27
На Донбассе погибли двое украинских военных
ТОР
08.11.2021 13:10
На Донбассе в результате обстрела оккупантов загорелся газопровод и уничтожено оборудование водоканала
ТОР
07.11.2021 15:48
На Донбассе оккупанты атаковали ВСУ с беспилотников: один БПЛА сбит
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого

12:13 Украина

Экспертиза точно установила, кто был за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове

11:51 Украина

В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com