Евросоюз снимет санкции с еще одного соратника Януковича

На следующей неделе Евросоюз может исключить из санкционного списка еще одного чиновника времен Януковича – министра доходов и сборов Александра Клименко.

Экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко исключат из санкционного списка ЕС



б этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

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«ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины», – написал журналист.

Он также напомнил, что из-за недостаточной доказательной базы евросоюз в последнее время стал снимать санкции с чиновников периода Януковича.

Сейчас из 18 человек, которые оказались под санкциями в 2014 году, в списке осталось всего 7, в том числе и сам Янукович.

Ранее Власти сообщали, что досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц в деле о расстрелах на Майдане завершено.

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Тэги: санкции, Евросоюз, Виктор Янукович, Александр Клименко