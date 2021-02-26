Евросоюз снимет санкции с еще одного соратника Януковича
На следующей неделе Евросоюз может исключить из санкционного списка еще одного чиновника времен Януковича – министра доходов и сборов Александра Клименко.
б этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
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«ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины», – написал журналист.
Он также напомнил, что из-за недостаточной доказательной базы евросоюз в последнее время стал снимать санкции с чиновников периода Януковича.
Сейчас из 18 человек, которые оказались под санкциями в 2014 году, в списке осталось всего 7, в том числе и сам Янукович.
Ранее Власти сообщали, что досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц в деле о расстрелах на Майдане завершено.