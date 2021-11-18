Может впасть в кому и умереть: у Саакашвили нашли опасное заболевание мозга

Исследование состояния третьего президента Грузии Михеила Саакашвили группой независимых экспертов в тюремной больнице показало, что политик находится в критическом состоянии, у него диагностировали энцефалопатию Вернике.

Врачи настаивают на госпитализации Саакашвили в полноценную больницу



Об этом сообщила в Facebook грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

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«Михаила Саакашвили нужно незамедлительно перевести в функционально работающую и имеющую большой опыт полипрофильную клинику, так как есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может привести к летальному процессу», – написала женщина.

По ее словам, неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.

Сейчас Саакашвили ожидает в тюремной больнице перевода в военный госпиталь города Гори. Решение о переводе принял Минюст Грузии.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также настаивал на переводе Саакашвили в клинику, где есть аппарат МРТ.

«У нас был невролог, который поставил очень неприятный диагноз, заслуживающий большого внимания. Нужен перевод в поликлинику с МРТ с высокой детализацией. Это оборудование, которое позволит нам изучать состояние его мозга», – сообщил Кипшидзе.

Энцефалопатия Вернике является серьезным заболеванием мозга, которое вызывается длительным дефицитом тиамина (витамина В1). Может вызывать спутанность сознания, нарушение мышечной координации, проблемы со зрением. Подобное состояние часто сопровождается другой хронической патологией ‑ синдромом Корсакова, для которого характерна потеря памяти.

Ранее Власти писали, что Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.

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