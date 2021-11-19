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Главная » Мир » Общество
14:58 19 Ноября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Венгрия по уши в COVID-19, антипрививочники должны вакцинироваться или умереть, – Орбан

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан на фоне стремительного роста заболеваемости COVID-19 в стране призвал граждан вакцинироваться, даже тех, кто выступает против прививок.

Орбан заявил об опасности невакцинированных для окружающих

Свой призыв он озвучил в эфире радио Kossuth. Премьер отметил, что те, кто не вакцинирован, подвергают опасности свою жизнь и представляют опасность для окружающих.

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«В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию. Даже «антиваксеры» поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью», – сказал Орбан

Премьер подчеркнул, что в стране есть еще 10 миллионов доз вакцин от COVID-19, а это значит, что каждый может сделать не только третью, но и четвертую прививки.

Орбан также отметил, что, по данным вирусологов, Венгрия «по уши» находится в четвертой волне COVID-19.

«Самое сложное еще впереди», – подчеркнул Орбан.

Ранее Власти писали, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Европа – единственная часть света, где количество смертей от COVID-19 увеличивается.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Венгрия, covid-19, Виктор Орбан
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