НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:18 19 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Пытался удрать от полиции: в Греции автобус с мигрантами врезался в преграду, 7 погибших

В результате аварии с мигрантами в Греции погибло семь человек, еще восемь травмировалось.

Место происшествия

Об этом сообщает «Protothema».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

19 ноября на севере Греции произошло смертельное ДТП с большим количеством жертв. Виновником аварии оказался гражданин Молдовы, который незаконно перевозил нелегальных мигрантов.

Водитель пытался скрыться от преследовавшей его полиции, однако на резком повороте не справился с управлением и врезался в навес возле проезжей части.

В результате столкновения семь нелегальных мигрантов погибли на месте. Еще восемь мигрантов получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как ранее сообщали Власти, в Техасе в результате аварии фургона погибли 10 рабочих-мигрантов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Греция, дтп, мигранты, жертвы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 17:26
В тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии. Видео
ТОР
15.11.2021 15:02
В Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа
ТОР
15.11.2021 12:39
В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого

12:13 Украина

Экспертиза точно установила, кто был за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове

11:51 Украина

В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com