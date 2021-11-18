Пытался удрать от полиции: в Греции автобус с мигрантами врезался в преграду, 7 погибших
В результате аварии с мигрантами в Греции погибло семь человек, еще восемь травмировалось.
Об этом сообщает «Protothema».
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19 ноября на севере Греции произошло смертельное ДТП с большим количеством жертв. Виновником аварии оказался гражданин Молдовы, который незаконно перевозил нелегальных мигрантов.
Водитель пытался скрыться от преследовавшей его полиции, однако на резком повороте не справился с управлением и врезался в навес возле проезжей части.
В результате столкновения семь нелегальных мигрантов погибли на месте. Еще восемь мигрантов получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
Как ранее сообщали Власти, в Техасе в результате аварии фургона погибли 10 рабочих-мигрантов.