Пытался удрать от полиции: в Греции автобус с мигрантами врезался в преграду, 7 погибших

В результате аварии с мигрантами в Греции погибло семь человек, еще восемь травмировалось.

Место происшествия



Об этом сообщает «Protothema».

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19 ноября на севере Греции произошло смертельное ДТП с большим количеством жертв. Виновником аварии оказался гражданин Молдовы, который незаконно перевозил нелегальных мигрантов.

Водитель пытался скрыться от преследовавшей его полиции, однако на резком повороте не справился с управлением и врезался в навес возле проезжей части.

В результате столкновения семь нелегальных мигрантов погибли на месте. Еще восемь мигрантов получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как ранее сообщали Власти, в Техасе в результате аварии фургона погибли 10 рабочих-мигрантов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Греция, дтп, мигранты, жертвы