Суд арестовал гражданина США по подозрению в покушении на Лещенко
Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.
Об этом сообщил Telegram-канал “Грати”. Гросанс ведет аграрный бизнес в Украине.
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“В 2018 году он нанял топ-менеджером своей компании Лещенко. Позже бизнесмен обвинил его в хищении 250 миллионов долларов (по другой версии $250 тыс – ред.) и пытался взыскать их через суд”, – сказано в сообщении.
Также там сообщили, что по версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить.
Далее Гросан вместе с подельницей Еленой Богач якобы заказал Коваленко киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора.
После этого Гросанс и Варченко заказали «киллеру» покалечить министра Романа Лещенко.
Как ранее соолбщали Власти, на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко планировали покушение.