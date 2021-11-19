Суд арестовал гражданина США по подозрению в покушении на Лещенко

Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Курт Гросанс в суде



Об этом сообщил Telegram-канал “Грати”. Гросанс ведет аграрный бизнес в Украине.

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“В 2018 году он нанял топ-менеджером своей компании Лещенко. Позже бизнесмен обвинил его в хищении 250 миллионов долларов (по другой версии $250 тыс – ред.) и пытался взыскать их через суд”, – сказано в сообщении.

Также там сообщили, что по версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить.

Далее Гросан вместе с подельницей Еленой Богач якобы заказал Коваленко киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора.

После этого Гросанс и Варченко заказали «киллеру» покалечить министра Романа Лещенко.

Как ранее соолбщали Власти, на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко планировали покушение.

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