Несколько областей Украины засыпало первым снегом: где еще ждать сегодня

В Украине выпал первый снег, синоптики прогнозируют осадки еще в нескольких областях.

В нескольких областях Украины выпал первый снег



Об этом сообщает «Инсайдер UA» в Telegram.

В Сумской, Черниговской и Львовской области выпал первый снег.

Из-за осадков в Сумской области даже успело произойти несколько ДТП, в результате чего была перекрыта трасса.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде снега в Киевской, Харьковской, Полтавской областях, а также Карпатах.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ударили морозы и выпал снег.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, погода, авария, первый снег