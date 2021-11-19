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15:36 19 Ноября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Несколько областей Украины засыпало первым снегом: где еще ждать сегодня

В Украине выпал первый снег, синоптики прогнозируют осадки еще в нескольких областях.

В нескольких областях Украины выпал первый снег

Об этом сообщает «Инсайдер UA» в Telegram.

В Сумской, Черниговской и Львовской области выпал первый снег.

Первый снег

Из-за осадков в Сумской области даже успело произойти несколько ДТП, в результате чего была перекрыта трасса.

Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде снега в Киевской, Харьковской, Полтавской областях, а также Карпатах.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ударили морозы и выпал снег.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, погода, авария, первый снег
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