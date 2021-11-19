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16:26 19 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

ГФС расследует возможный вывод денег на ФОП нардепа Александры Устиновой в деле о неуплате в госбюджет 6,5 млн грн налоговых платежей

Народный депутат Украины Александра Устинова была причастна к выводу нескольких сотен тысяч гривен на свой ФОП в 2014 году со счетов украинского представительства зарубежной компании Magento ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР».

Народный депутат Украины Александра Устинова была причастна к выводу нескольких сотен тысяч гривен на свой ФОП в 2014 году со счетов украинского представительства зарубежной компании Magento ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР». Как следует из Единого государственного реестра судебных решений, Главное управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в г. Киеве проводит проверку по данному юридическому лицу, которое находится в состоянии ликвидации. По данным Youcontrol, ООО недоплатило в государственный и местный бюджеты более 6,5 млн грн налоговых обязательств. Как следует из материалов суда, директор ООО в суд не явилась.

ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР» принадлежит ирландской компании МАДЖЕНТО КОММЕРС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (Magento занимается разработкой ПО). Согласно официальной биографии Александры Устиновой, она ранее работала менеджером по связям с общественностью в украинском офисе Magento. В 2013 году она зарегистрировала ФОП, на который регулярно получала крупные суммы от ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР» в последующие годы.

В 2016 году журналист-расследователь Владимир Бойко опубликовал в СМИ данные по доходам и платежам на счета ФОП активистов «Центра противодействия коррупции». Согласно данным, в 2014 году, уже будучи занятой в «Центре противодействия коррупции» и Благотворительном фонде «Пациенты Украины» , Александра Устинова получила несколько платежей на свой ФОП от ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР» в размере от 826 грн до 97,85 тыс. грн, что явно выше заработной платы.

Как отмечает журналист, в 2014 году и в последующие годы на ФОП Устиновой были выведены деньги от благотворительных и общественных организаций на сотни тысяч гривен.

В этой же компании ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР», согласно декларации Александры Устиновой за 2018 год, работал и ее супруг Алексей Яцюк. Его «заработная плата» на ФОП составила 1,82 млн грн в 2018 году. В последующих декларациях один из главных борцов с коррупцией Александра Устинова и ее супруг скрыли его заработную плату и сумму на счетах в банках.

Источник: Инсайдер

Тэги: Александра Устинов
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