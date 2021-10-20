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16:37 19 Ноября 2021 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

НАТО может разместить ядерное оружие вблизи российской границы

НАТО может разместить ядерные боеголовки в странах Восточной Европы, если Германия откажется от ядерных ракет США.

Столтенберг рассказал о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Об этом, как сообщила Liga.net, заявил на пресс-конференции NATO Talks генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Он напомнил о важности ядерного обмена – стратегии совместного использования ядерного оружия членами НАТО. Она способствует вовлечению всех стран Альянса в процесс ядерного сдерживания.

Столтенберг выразил надежду, что Германия останется участницей ядерного обмена.

«Германия, кончено, может решать, размешать ли ядерное оружие в своей стране. Альтернатива этому – размещать ядерное оружие в других странах Европы, в частности на восток от Германии», – сказал он.

При этом Столтенберг несколько раз подчеркнул, что никто не любит ядерное оружие. Но оно необходимо НАТО для сдерживания, пока ядерное оружие есть у других стран.

Ранее Власти сообщали, что США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: НАТО, Германия, ядерное оружие, Йенс Столтенберг
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