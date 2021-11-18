Как прошло самое длинное за полтысячи лет лунное затмение: завораживающие фото

На Земле прошло самое длинное с 15 века частичное лунное затмение.

На Земле наблюдалось самое длинное лунное затмение с 1440 года



Самое длинное лунное затмение с 1440 года можно было наблюдать сегодня, 19 ноября с 08:03 до 14:04 (по Киеву).

Затмение называют частичным, но фактически оно было «почти полным», так как почти вся видимая часть Луны была закрыта тенью Земли.

Космонавты на МКС также наблюдали за лунным затмением и поделились множеством впечатляющих фото.

На двух последних фото показана максимальная фаза частичного (практически полного) лунного затмения.

В Украине затмение было увидеть невозможно по понятным причинам, а вот в странах Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии затмение наблюдалось лучше всего.

Как это было в разных странах:

Как ранее сообщали Власти, самое долгое за 580 лет лунное затмение произойдет 19 ноября.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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