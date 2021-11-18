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Главная » Мир » Наука и Техника
17:04 19 Ноября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Как прошло самое длинное за полтысячи лет лунное затмение: завораживающие фото

На Земле прошло самое длинное с 15 века частичное лунное затмение.

На Земле наблюдалось самое длинное лунное затмение с 1440 года

Самое длинное лунное затмение с 1440 года можно было наблюдать сегодня, 19 ноября с 08:03 до 14:04 (по Киеву).

Как происходило лунное затмение

Затмение называют частичным, но фактически оно было «почти полным», так как почти вся видимая часть Луны была закрыта тенью Земли.

Лунное затмение с борта Международной космической станции

Космонавты на МКС также наблюдали за лунным затмением и поделились множеством впечатляющих фото.

Максимальная фаза затмения, фото с борта МКС

На двух последних фото показана максимальная фаза частичного (практически полного) лунного затмения.

В Украине затмение было увидеть невозможно по понятным причинам, а вот в странах Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии затмение наблюдалось лучше всего.

Как это было в разных странах:

Сантьяго, Чили

Манила, Филиппины

Брисбен, Австралия

Республика Парагвай

Республика Сальвадор

Канзас-сити, штат Миссури, США

Токио, Япония

Владивосток, Россия

Галисия, северо-запад Пиренейского полуострова, автономное сообщество Испании

Как ранее сообщали Власти, самое долгое за 580 лет лунное затмение произойдет 19 ноября.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: фото, лунное затмение
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