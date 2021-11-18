Как прошло самое длинное за полтысячи лет лунное затмение: завораживающие фото
На Земле прошло самое длинное с 15 века частичное лунное затмение.
Самое длинное лунное затмение с 1440 года можно было наблюдать сегодня, 19 ноября с 08:03 до 14:04 (по Киеву).
Затмение называют частичным, но фактически оно было «почти полным», так как почти вся видимая часть Луны была закрыта тенью Земли.
Космонавты на МКС также наблюдали за лунным затмением и поделились множеством впечатляющих фото.
На двух последних фото показана максимальная фаза частичного (практически полного) лунного затмения.
В Украине затмение было увидеть невозможно по понятным причинам, а вот в странах Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии затмение наблюдалось лучше всего.
Как это было в разных странах:
Как ранее сообщали Власти, самое долгое за 580 лет лунное затмение произойдет 19 ноября.