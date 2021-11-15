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Главная » Украина » Общество
17:02 19 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В соцсетях от имени Минздрава распространяют фейки о получении 1000 грн за вакцинацию

Министерство здравоохранения предупредило украинцев, что информация о получении 1000 грн за вакцинацию, распространяемая в соцсетях от имени Минздрава, является фейком.

В соцсетях разгоняют фейки о "тысяче Зеленского"

Об этом, как сообщило Укринформ, на брифинге 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. Она отметила, что официального механизма выплаты 1000 грн за полный курс вакцинации пока нет.

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«Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19. Эта информация не является официальной”, – заявила замминистра.

Она добавила, что пока не знает, кто распространяет фейки и с какой целью. И пообещала, что официальная информация о порядке выплат появится в ближайшее время.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен. А в  четверг, 18 ноября, Верховная Рада рассмотрела и поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.

Деньги нельзя будет получить наличными, их выплатят на специальную виртуальную карту. Эти средства можно будет потратить только на оплату услуг в трех сферах: спорт, развлечения и путешествия.

Ранее Власти писали, что государственный Приватбанк предупредил о появлении новой схемы мошенничества, связанной с выплатой за вакцинацию от COVID-19.

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Тэги: Минздрав, фейки
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