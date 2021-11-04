Может парализовать оборону и перехватить контроль над оружием: США отправили в Черное море «корабль-хакер»

Военный корабль флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного в Средиземное море.

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney



Об этом сообщается в пресс-службе ВМС США.

В Черном море закончились военные учения в которых с 10 ноября принимал участие флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney. В связи с этим военный корабль начал переход в Средиземное море.

Военные учения проводились объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе. Кроме Mount Whitney в учениях принимали участие эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и танкер John Lenthall l.

По словам американских военных, модернизированный Mount Whitney несет на борту самое совершенное радиокоммуникационное оборудование и является самым передовым «кораблем-хакером» из всех когда-либо существовавших кораблей.

Mount Whitney способен взламывать сети врага, перехватывать разведданные и даже взламывать вооружение вместе с оборонными системы противника.

Как ранее сообщали Власти, флагман ВМС США вошел в Черное море.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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