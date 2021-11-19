Байден передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться в больнице под анестезией во время колоноскопии.

Президент США отправляется в больницу



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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«Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что вице-президент будет работать из своего офиса в Западном крыле.

Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, является самым старым человеком в истории США, вступившим в должность президента.

Ранее Власти писали, что Джо Байден на саммите COP26 выпустил в атмосферу немного собственных газов – это было так громко, что стоявшая рядом герцогиня Корнуолльская покраснела.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: США, Джо Байден, Камала Харрис