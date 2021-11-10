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23:13 19 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Комаровский назвал шесть популярных ошибок при приеме антибиотиков

Прием антибиотиков стал привычным делом при лечении как бактериальных, так и вирусных простудных заболеваний у украинцев, но часто они допускают при этом серьезные ошибки.

Комаровский перечислил ошибки при приеме антибиотиков

Шесть самых распространенных и частых ошибок перечислил педиатр Евгений Комаровский в Instagram.

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Самолечение

Это главная ошибка, которая  возникает из-за безответственности и самонадеянности людей. По мнению Комаровского, этому способствует «преступная государственная политика», которая создает условия для свободного обращения антибактериальных препаратов.

Использование при вирусных инфекциях

Медик призвал не принимать антибиотики при вирусных инфекциях. «Главная беда в том, что это явление имеет место не только в порядке самолечения. В профилактической эффективности антибиотикотерапии убеждены многие врачи», — заявил он.

Нерациональное местное применение лекарств

«Антибиотики, применяемые системно (внутрь, внутримышечно, внутривенно), категорически не должны использоваться местно (капли в нос, мази)», — объяснил Комаровский.

При этом он уточнил, что существует два исключения:  гнойный отит и гнойный конъюнктивит.

Преждевременное прекращение приема

Комаровский подчеркнул, что нельзя преждевременно прекращать принимать антибиотики. Для каждой инфекции определены оптимальные сроки лечения, которые нужно соблюдать, чтобы избежать возобновления болезни.

Повторное применение одного и того же антибиотика

«Если одна и та же болезнь повторяется через непродолжительное время, то вполне логично предположить, что при своем повторном возникновении она связано уже теми микробами, которые «уцелели» после первого курса лечения, а следовательно, применявшийся препарат будет неэффективен», — отметил медик.

Он также добавил, что повторное использование антибактериального препарата может вызвать аллергию, особенно важно это учитывать при лечении детей.

Несоблюдение правил лечения и дозирования

«Кратность приема колеблется от одного до четырех раз в сутки, взаимосвязь с приемом пищи разная, некоторые препараты нельзя с молоком, а также множество других нюансов», — объяснил Комаровский.

По его словам, пациенты часто не уделяют должного внимания изучению инструкций, что приводит к нерациональному лечению.

Как ранее сообщали Власти, по мнению доктора Комаровского, препарат от COVID-19 Молнупиравир компании Merck, который действительно показал высокую эффективность, вряд ли скоро будет доступен для украинцев из-за очень высокой стоимости.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Антибиотики, Евгений Комаровский
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