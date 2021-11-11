В Украине открыли первый анонимный пункт вакцинации

В Закарпатье открылся первый анонимный пункт вакцинации против COVID-19, однако это опроверг министр здравоохранения Украины.

Анонимный пункт вакцинации продолжает свою работу и находится по адресу: Ужгород, улица Восточная, 4/1



Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Завтрак с 1+1″.

В Закарпатье на днях открылся анонимный пункт вакцинации против COVID-19. Сообщалось, что данный центр был создан специально для людей, которые не хотят афишировать факт вакцинации по разным причинам, будь то давление общин и семей или наличие фальшивого COVID-сертификата.

Сегодня эту информацию опроверг министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам вакцинация в Украине не может быть анонимной, так как сам механизм получения вакцины не может работать таким способом.

Так например, люди желающие вакцинироваться, но уже имеющие поддельный COVID-сертификат обязаны признаться в этом своему семейному врачу.

«Далее в судебном порядке человека, сознательно сообщившего о купленном сертификате, амнистируют через суд», – сообщил глава Минздрава.

На слова Виктора Ляшка отреагировал депутат Закарпатской области Федор Шандор. По словам депутата, министр здравоохранения не разобрался в ситуации, так как анонимный кабинет вакцинации работает в Ужгороде по инициативе врачей.

«Анонимный пункт в Ужгороде создали, прежде всего, для того, чтобы дать возможность вакцинироваться тем закарпатцам, которые находятся под давлением религиозных общин или патриархальных семей», – сообщил депутат Шандор.

«Пока в кабинете сделали 80 прививок. К нам «рванули» люди, живущие в религиозных замкнутых общинах, которых очень много в Закарпатье. В родном селе на этих людей морально давят и преследуют. А так приехал в Ужгород на пиццу, а заодно – вакцинировался», – рассказывает депутат.

Анонимный кабинет вакцинации также может быть полезен людям, которые купили COVID-сертификат в интернет, но в приложении «Дiя» он не отображается. Таким образом о «COVID-амнистии» в данном случае речи не идет.

«Мы сейчас делаем как на передовой. В начале войны у нас в стране вместо армии на передовой были добробаты. Вот сейчас мы выполняем их роль – только на войне с COVID-19. Мы используем разные методы, чтобы поощрить граждан делать прививки. И открытие такого пункта – один из этих шагов», – отметил Шандор.

Анонимный пункт вакцинации продолжает свою работу и находится по адресу: Ужгород, улица Восточная, 4/1.

Как ранее сообщали Власти, Минздрав предоставил возможность вакцинироваться от COVID-19 тем, кто купил поддельный сертификат и имеет записи о прививках в электронном реестре.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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