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Главная » Мир » Общество
18:10 19 Ноября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Австрия объявила всеобщий локдаун на 20 дней из-за всплеска COVID-19

Австрии вводит с 22 ноября общенациональный локдаун. Ограничения коснутся всех австрийцев, в то числе тех, кто сделал прививки или переболел COVID-19.

К 13 декабря для вакцинированных и вылечившихся от коронавируса ограничения будут отменены.

Об этом сообщает Kurier со ссылкой на заявление федерального канцлера Австрии Александра Шалленберга.

По словам канцлера, несмотря на кампанию вакцинации, сделать прививки всем австрийцам не удалось. Поэтому приходится идти на такие непопулярные меры.

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Предполагается, что локдаун продлится не более 20 дней. К 13 декабря для вакцинированных и вылечившихся от коронавируса ограничения будут отменены.

На данный момент в Австрии полностью вакцинировано 63,64 процента населения. Как минимум одну прививку получили 67,97 процента.

В пятницу, 19 ноября в стране с 9-миллионным населением зарегистрировано 15809 новых заражений – это рекордный показатель.

Ранее Власти писали, что Эммануэлm Макрон отказался вводить во Франции локдаун для невакцинированных.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: австрия, covid-19, локдаун
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