16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове признал свою вину

Во время допроса у следователя в пятницу, 19 ноября, 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский признал свою вину.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем. Он также напомнил, что в материалах дела есть неопровержимые доказательства того, что за рулем был именно Харьковский.

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Во-первых, это подтверждает молекулярно-генетическая экспертиза (следы крови и клеток, обнаруженных на подушках безопасности водителя с руля и водительского сиденья, смывах с водительской двери и сиденья, совпадают с биологическими образцами Николая Харьковского).

Во-вторых, это подтвердили два пассажира, которые находились в салоне Infinity в момент ДТП .

В-третьих есть записи камер видеонаблюдения и показания очевидцев.

Найем также отметил, что досудебное расследование продолжается.

“Качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты. Наши адвокаты продолжают контролировать ситуацию и помогать следствию в рамках своих полномочий”, – написал адвокат.

Как сообщали Власти, молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti, ставшего причиной смертельного ДТП в Харькове, был 16-летний Николай Харьковский.

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Тэги: Харьков, дтп