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Главная » Мир » Общество
21:38 19 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Найден нулевой COVID-пациент, с которого началась пандемия

Вирусолог Майкл Воробей из Университета Аризоны считает, что первым заболевшим COVID-19 человеком была продавщица на рынке морепродуктов в китайском Ухане.

Рынок в Ухане, где, по мнению ученых, впервые человек заболел COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждалось, что первым человеком, заболевшим COVID-19, был 41-летний бухгалтер из Уханя. Якобы он заболел 8 декабря 2019 года.

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Доктор Воробей, однако, задался вопросом: почему первым пациентом с COVID-19 признали человека, который жил далеко от рынка?

«В этом городе с населением 11 миллионов человек половина первых случаев заболевания связана с местом размером с футбольное поле, – сказал доктор Воробей. – Трудно объяснить эту закономерность, если вспышка болезни началась не на рынке».

Изучая публичные отчеты о ранних случаях COVID-19 в Китае, он пришел к выводу, что первым заболевшим в действительности была женщина-продавец Вэй Гуйсянь. Она заболела 11 декабря.

Новые данные опровергают версию об утечке вируса из лаборатории и подтверждают первоначальную гипотезу о его животном происхождении.

Ранее Власти писали, что китайские ученые считают, что коронавирус попал в Китай из США и ЕС.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, коронавирус, первый пациент
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