В России заявили: йога – секта

Курганская епархия РПЦ предупредила о духовной опасности йоги для россиян, а Андрей Кураев посоветовал христианам отказываться от любых восточных духовных практик, к которым отнес и йогу.

Христианам советуют отказываться от йоги



Священнослужители утверждают, что упражнения йоги нельзя рассматривать как обычную гимнастику из-за «оккультных и мистических глубин» индуистской практики. Курганская епархия даже выпустила партию листовок «Может ли христианин заниматься йогой?».

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«Йога – это часть религии индуизма, и никуда от этого не денешься. Ключевой постулат йоги о реинкарнации противоречит христианскому вероучению о том, что жизнь дается человеку только один раз, а потом смерть, последующее воскресение и суд.

Само слово „йога“ происходит от санскритского yuj, что означает „сопрягать, связывать“. А слово „религия“ — от латинского religare: „связывать, соединять“. В обоих случаях имеется в виду, что человек устанавливает связь с Богом — или с какими-то иными силами, невидимыми, но способными взаимодействовать с людьми. Таким образом, говорить, что йога внерелигиозна, просто нелогично. „Йога“ и „религия“ — практически синонимы», — говорится в листовках.

Курганскиим священнника вторит запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»: «Йога действительно зародилась в Индии не просто как гимнастика, а как религиозная практика, и христианам стоит её остерегаться.»

«Надо провести очень сознательную работу, чтобы из мистической йоги вычистить всё религиозное, и оставить только дыхательную гимнастику. Может быть, кому-то и где-то это удается, но в России даже светские вещи превращаются в религиозные, в секту. Взять хотя бы политэкономическое учение Маркса и большевистскую пропаганду 1920-х годов, со вполне религиозным напором осуществлявшуюся. Так что да, вполне вероятно, что в таком месте, как Курган, то, что представляется кружком йоги, является центром религиозной практики с соответствующей терминологией и целями, мол, чтобы космические энергии в вас вошли, прана потекла по чакрам, и так далее. Я думаю, что лучше сразу предполагать, когда слышишь слово йога, что речь идет о религиозной практике. Если окажется, что это не так, то пусть докажут, покажут тексты, по которым учатся, видеоуроки, инструкции. Но лучше остерегаться», – предложил Кураев.

«Само слово «йога» означает связь, это латинский аналог слова религия, «religare» – это связывать. Кстати, отсюда такие слова, как «иго», это тоже означает связь, или английское слово «judge», судить, слово «юстиция» – это всё слова из общего корня. У основателя йоги Патанджали это, конечно, связь с миром высшим, миром божественных энергий. Так что это вполне логично. Я бы не советовал христианам заниматься йогой. Если бы христианин жил в Индии, это было бы частью его образования, но в других случаях зачем это? В Японии в XIX веке было принято поклоняться императорам как богам, но если вы живете в Кургане, зачем вам кланяться японскому императору? В 90-е годы ко мне очень часто обращались с вопросами про йогу, а сейчас уже реже», – заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Президент Федерации йоги России Сергей Репин после выхода листовок заявил, что священнослужители плохо изучили матчасть.

«Это заявление очень невежественных людей. Здесь даже нет темы для дискуссии. Я не очень люблю давать советы, но все-таки советовал бы епархии обратить внимание на свою паству. Если они считают, что им что-то мешает, то может надо разобраться, почему так происходит» — сказал Репин.

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Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: йога, Протодиакон Андрей Кураев