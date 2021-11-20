Земляне будут искать сородичей в Альфе Центавра. Фото

Ученые из Австралии и США объявили о начале миссии Toliman.

Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы!



Задача новой астрономической мисси найти каменные планеты в зоне обитаемости системы Альфа Центавра. Они, как и Земля, должны находится от своих звезд на расстоянии, позволяющем воде оставаться в жидкой форме.

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Потенциально пригодные для жизни планеты будет искать телескоп Toliman. Его построят инженеры NASA и Сиднейского университета на деньги из бюджета Австралии и пожертвования фонда Breakthrough Initiatives. Телескоп запустят на орбиту в 2023 году, пишет The Guardian.

Альфа Центавра — ближайшая к Земле звездная система. Она состоит из трех звезд. Первые две на небе невооруженному глазу видны как одна, третью — красного карлика — можно рассмотреть только в телескоп. Альфа Центавра находится в 4,37 световых годах от Солнца.

Ранее Власти сообщали, как прошло самое длинное за полтысячи лет лунное затмение и публиковало завораживающие фото.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Альфа Центавра, инженеры NASA