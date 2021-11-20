НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
00:45 21 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Земляне будут искать сородичей в Альфе Центавра. Фото

Ученые из Австралии и США объявили о начале миссии Toliman.

Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы!

Задача новой астрономической мисси найти каменные планеты в зоне обитаемости системы Альфа Центавра. Они, как и Земля, должны находится от своих звезд на расстоянии, позволяющем воде оставаться в жидкой форме.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Потенциально пригодные для жизни планеты будет искать телескоп Toliman. Его построят инженеры NASA и Сиднейского университета на деньги из  бюджета Австралии и пожертвования фонда Breakthrough Initiatives. Телескоп запустят на орбиту в 2023 году, пишет The Guardian.

Альфа Центавра — ближайшая к Земле звездная система. Она состоит из трех звезд. Первые две на небе невооруженному глазу видны как одна, третью — красного карлика — можно рассмотреть только в телескоп. Альфа Центавра находится в 4,37 световых годах от Солнца.

Примерно так телескоп Toliman будет видеть Альфу Центавра через свою линзу.

Ранее Власти сообщали,  как прошло самое длинное за полтысячи лет лунное затмение и публиковало завораживающие фото.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Альфа Центавра, инженеры NASA
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.11.2021 04:01
В России заявили: йога – секта
ТОР
20.11.2021 01:22
Может парализовать оборону и перехватить контроль над оружием: США отправили в Черное море «корабль-хакер»
ТОР
20.11.2021 00:27
В Китае исчезла звезда тенниса после заявления об изнасиловании бывшим вице-премьером
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Экс-премьера Польши лишили прав за превышение скорости

20:15 Мир

В Калифорнии автотрассу засыпало долларовыми купюрами

19:54 Мир

Актер Валерий Гаркалин, боровшийся с коронавирусом долгое время, скончался на 68-м году жизни

10:54 Мир

Было только при Януковиче: все представители власти проигнорировали эфир Шустера по «вагнеровцам»

07:00 Украина

В Киеве на заводе на рабочих упал многотонный станок – все погибли

06:42 Украина

В России заявили: йога – секта

04:01 Мир

Одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого

12:13 Украина

Экспертиза точно установила, кто был за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове

11:51 Украина

В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Новости | NetGameSlots.com