Земляне будут искать сородичей в Альфе Центавра. Фото
Ученые из Австралии и США объявили о начале миссии Toliman.
Задача новой астрономической мисси найти каменные планеты в зоне обитаемости системы Альфа Центавра. Они, как и Земля, должны находится от своих звезд на расстоянии, позволяющем воде оставаться в жидкой форме.
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Потенциально пригодные для жизни планеты будет искать телескоп Toliman. Его построят инженеры NASA и Сиднейского университета на деньги из бюджета Австралии и пожертвования фонда Breakthrough Initiatives. Телескоп запустят на орбиту в 2023 году, пишет The Guardian.
Альфа Центавра — ближайшая к Земле звездная система. Она состоит из трех звезд. Первые две на небе невооруженному глазу видны как одна, третью — красного карлика — можно рассмотреть только в телескоп. Альфа Центавра находится в 4,37 световых годах от Солнца.
Ранее Власти сообщали, как прошло самое длинное за полтысячи лет лунное затмение и публиковало завораживающие фото.