Было только при Януковиче: все представители власти проигнорировали эфир Шустера по «вагнеровцам»

Ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, которых пригласили в студию «Свободы слова Савика Шустера» для обсуждения операции по вагнеровцам, туда не пришли.

Об игнорировании резонансного в обществе вопроса со стороны Офиса президента и властной верхушки стало известно из эфира программы.

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Шустер перечислил, кто был приглашен в студию: президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермаг, глава СБУ Иван Баканов, глава ДБРАлексей Сухачев, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук.

“Почему не пришли эти люди – такое в последний раз я видел, когда власть не приходила, это были времена уже далекие, казалось бы, Януковича. Но я думаю, что не пришли, потому что ничего хорошего сказать на эту тему нельзя”, – сказал Шустер.

В то же время в студии присутствовалит журналистка Янина Соколова, которая накануне опубликовала документы по спецоперации по задержанию «вагнеровцев», журналисты Юрий Бутусов и Дмитрий Гордон, нардеп Роман Костенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

В эфире должен был быть также экс-председатель Главного управления разведки Василий Бурба, но за несколько часов до эфира его вызвали на допрос в СБУ. Поэтому в программе показали видео-интервью с ним, записанное заранее.

Ранее Власти сообщали, что в Офисе президента Украины назвали расследование Bellingcat по операции с “вагнеровцами” большой дезинформационной спецоперацией против Украины.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, офис президента, Андрей Ермак, вагнеровцы, Вагнергейт