Операцию по вагнеровцам перенес Ермак по поручению Зеленского, – генерал Бурба

Финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

Бурба подчеркнул, что Ермак был делегирован Зеленским



Об этом рассказал бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба в интервью Савику Шустеру, которое показали в программе “Свобода слова Савика Шустера”.

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По словам разведчика, письменного приказа он не получал.

«Я получил указание относительно переноса финального этапа. Я не просто получил указание. Я получил ответ, что это указание президента. То есть присутствовал человек, которые ранее был делегирован, и он сообщил, что это команда президента», – сказал Бурба.

Он уточнил, что по решению главы государства на докладах о ходе спецоперации, которые делали регулярно, присутствовали глава Офиса президента, его заместитель и руководитель комитета.

23 июля, перед началом финальной фазы операции, Бурба с первым заместителем СБУ Баранецким прибыли в ОП для очередного доклада в связи с изменениями в обстановке по активному мероприятию.

Но к президенту они не попали, их пригласили к главе Офиса Ермаку.

«Человек приходит. Он делегирован не просто послушать. Я получил от него указание о переносе. То есть – у нас не было письменного приказа. У нас был человек, делегированный президентом, который был в материале, слышал доклады. Мы от него получили указание. Указание президента Украины», – подчеркнул разведчик.

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Он также уточнил, что перенос операции – одна из возможных причин ее провала.

«В целом, с моей субъективной точки зрения, операцию нельзя было переносить, потому что как раз ее перенос – это один из вариантов, почему у нас произошел провал», – сказал Бурба.

Ранее Власти писали, что ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, которых пригласили в студию «Свободы слова Савика Шустера» для обсуждения операции по вагнеровцам, туда не пришли.

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Тэги: Владимир Зеленский, Василий Бурба, Вагнергейт