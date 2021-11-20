В украинской власти есть “крот”, работающий на Россию, – Бурба
Наиболее вероятной причиной провала операции по задержанию “вагнеровцев” может быть наличие “крота” в верхушке украинской власти, который сливает информацию России.
Об этом заявил бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба в интервью Савику Шустеру, которое показали в программе “Свобода слова Савика Шустера”. Он назвал три возможных причины неудачи спецоперации.
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«Это провал. Какие причины провала? Первая причина — у нас есть «крот», который работает на Россию. Вторая причина провала — наша плохая подготовка. Третья причина — хорошая работа контрразведки Беларуси”, – сказал Бурба.
Он уточнил, что склоняется к первой причине провала.
«По своему опыту могу сказать, что этот провал произошел благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах. Они, на мой взгляд, сливают, передают информацию врагу. И я хотел это доказать следствию», — подытожил он.
Генерал также добавил, что через несколько дней после провала операции, 3 августа, он пришел к Зеленскому с предложениями по расследованию случившегося.
По словам экс-главы ГУР, президент одобрил план по проверке всех, кто участвовал в операции и знал о ней. Глава государства дал разведчику один-два дня на то, чтобы подать рапорт со всеми фамилиями, начиная с ГУРа, СБУ и заканчивая «другими организациями», а также теми, «кто был в кабинете». По словам Бурбы, это стандартная процедура после всех операций разведки.
«Четвертого числа к вечеру я был готов докладывать. Пятого утром попросился к президенту, но узнал… даже не в администрации, а от министра обороны за полчаса до увольнения узнал, что должен быть указ об увольнении», – рассказал Бурба.
Ранее Власти писали, что финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.