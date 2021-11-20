ЕС одобрил лекарство от COVID-19, которое может получить Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило новый препарат для лечения COVID-19.

Lagevrio эффективен для лечения взрослых пациентов с COVID-19 с риском тяжелой формы заболевания



Об этом сообщается на сайте Европейское агентства по лекарственным средствам (ЭМА).

В Евросоюзе одобрили применение препарата Lagevrio (Молнупиравир) для лечения COVID-19. Это пероральный противовирусный препарат, уменьшающий способность вируса COVID-19 размножаться в организме.

Согласно рекомендациям, препарат следует применять как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение 5 дней с начала появления первых симптомов заболевания.

Сообщается, что Lagevrio эффективен для лечения взрослых пациентов с COVID-19 с риском тяжелой формы заболевания. Препарат примерно в два раза уменьшает риск госпитализации и летального исхода.

Первой страной мира, где был одобрен препарат стала Великобритания. В Англии препарат рекомендуют применять людям с легкой и средней формой COVID-19. Также препарат рекомендуется тем, у кого есть по меньшей мере одни фактор риска, такие как ожирение, диабет или сердечные болезни.

Как ранее сообщали Власти, Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса.

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