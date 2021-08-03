Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022

В Одессе состоялась конференция по планированию военно-морских учений НАТО Dynamic Move – 2022.

Кроме стран участниц НАТО в учениях будут учувствовать Украина и Марокко, но в качестве наблюдателей



Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Одессе состоялось онлайн мероприятие, на котором была спланирована концепция военных учений НАТО Dynamic Move – 2022. Участники конференции обсудили цели учений, перечень стран, которые будут приглашены к участию, а также время и место проведения военных сборов.

«Учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Бельгийском Остенде. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели», – сообщил старший офицер командования ВМС Украины капитан 2 ранга Артем Матвиенко.

В Остенде расположена морская бельгийская и нидерландская противоминная школа «Eguermin».

Целью учений будет отработка ситуаций с применения противоминных сил НАТО, а также проведение комплексного разминирования.

В Министерстве обороны отметили, что кроме стран участниц НАТО в учениях будут учувствовать Украина и Марокко, но в качестве наблюдателей.

Dynamic Move – это ежегодные морские военные учения НАТО в которых сделан акцент на применений мин и разминирование. Во время учения моделируются различные ситуации для воспроизведение максимально приближенных к реальности боевых условий.

Как ранее сообщали Власти, Украина провела масштабные военные учения возле Крыма.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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