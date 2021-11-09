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Главная » Мир » Политика
16:21 20 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия готовит военную операцию против Украины, – разведка США

У Запада осталось немного времени, чтобы предотвратить российскую военную операцию против Украины.

Российские танки находятся вблизи украинской границы.

Об этом пишет New York Times.

Путину нужна военная операция либо для захвата части территории Украины, либо для установления в Украине пророссийского режима. Аналитики считают, что Путин рассматривает предстоящие месяцы как благоприятные для военных действий.

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Зависимость Европы от поставок российского газа может внушить Путину мысль, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на российскую военную операцию против Украины.

По информации газеты, американские официальные лица предлагают разработать план совместных действий с европейскими союзниками, чтобы ответить на военную агрессию России против Украины. В частности, речь идет о санкциях против тех секторов российской экономики, на которые санкции еще не наложены.

Издание отмечает, что Россия направила дополнительные войска в Крым, на мыс Опук, также развернула их вблизи российского города Павловска в Воронежской области. Российские танки, гаубицы и баллистические ракеты малой дальности «Искандер» расположены на расстоянии удара от украинской границы.

Ранее Власти писали, что, по мнению российского эксперта, вторжение России в Украину маловероятно, но есть два сценария, при которых возможно проведение военной операции.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Россия, военная операция
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