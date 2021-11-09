Россия готовит военную операцию против Украины, – разведка США
У Запада осталось немного времени, чтобы предотвратить российскую военную операцию против Украины.
Об этом пишет New York Times.
Путину нужна военная операция либо для захвата части территории Украины, либо для установления в Украине пророссийского режима. Аналитики считают, что Путин рассматривает предстоящие месяцы как благоприятные для военных действий.
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Зависимость Европы от поставок российского газа может внушить Путину мысль, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на российскую военную операцию против Украины.
По информации газеты, американские официальные лица предлагают разработать план совместных действий с европейскими союзниками, чтобы ответить на военную агрессию России против Украины. В частности, речь идет о санкциях против тех секторов российской экономики, на которые санкции еще не наложены.
Издание отмечает, что Россия направила дополнительные войска в Крым, на мыс Опук, также развернула их вблизи российского города Павловска в Воронежской области. Российские танки, гаубицы и баллистические ракеты малой дальности «Искандер» расположены на расстоянии удара от украинской границы.
Ранее Власти писали, что, по мнению российского эксперта, вторжение России в Украину маловероятно, но есть два сценария, при которых возможно проведение военной операции.