Экс-премьера Польши лишили прав за превышение скорости
Лидера крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца.
Об этом сообщает The First News.
В субботу утром 64-летнего Туска, управлявшего «Шкодой», остановили в деревне Вишнево возле Млавы, что на северо-востоке Польши.
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Туск ехал через населенный пункт со скоростью 107 км/ч. Согласно же польскому законодательству, в деревнях, поселках и городах действует ограничение скорости до 50 км/ч.
Помимо того, что у Туска отобрали водительские права, на него был наложен штраф в размере 500 злотых.
Как отмечает издание, местная полиция сперва не опознала в нарушителе правил дорожного движения Дональда Туска.
Туск назвал наказание «адекватным».
«Я принял это без обсуждений», – написал он в своем Twitter.
Дональд Туск был премьер-министром Польши дольше всех своих предшественников – семь лет, в 2007-2014 годах. В 2014-2019 годах занимал пост председателя Европейского совета.
Ранее Власти писали, что Туск попал в скандал из-за беседы с Путиным.