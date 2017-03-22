Экс-премьера Польши лишили прав за превышение скорости

Лидера крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца.

Дональд Туск остался без прав за то, превысил скорость в населенном пункте.



Об этом сообщает The First News.

В субботу утром 64-летнего Туска, управлявшего «Шкодой», остановили в деревне Вишнево возле Млавы, что на северо-востоке Польши.

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Туск ехал через населенный пункт со скоростью 107 км/ч. Согласно же польскому законодательству, в деревнях, поселках и городах действует ограничение скорости до 50 км/ч.

Помимо того, что у Туска отобрали водительские права, на него был наложен штраф в размере 500 злотых.

Как отмечает издание, местная полиция сперва не опознала в нарушителе правил дорожного движения Дональда Туска.

Туск назвал наказание «адекватным».

«Я принял это без обсуждений», – написал он в своем Twitter.

Дональд Туск был премьер-министром Польши дольше всех своих предшественников – семь лет, в 2007-2014 годах. В 2014-2019 годах занимал пост председателя Европейского совета.

Ранее Власти писали, что Туск попал в скандал из-за беседы с Путиным.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Польша, водительские права, Дональд Туск