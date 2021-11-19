Введении в Австрии локдауна вызвало волну протестов

В субботу, 20 ноября, акции прошли по всей стране. На улицы столицы Австрии Вены вышли, по данным полиции, 40 тысяч человек.

Десятки тысяч человек приняли участие в протестной акции в Вене против новых антиковидных мер правительства Австрии.



Об этом пишет Kurier.

Протестный марш практически парализовал дорожное движение в центре Вены. Участники несли транспаранты, осуждающие политику властей, многие из демонстрантов были без обязательных в Австрии медицинских масок.

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Отмечается, что в целом демонстрация прошла спокойно. Если не считать того, что протестующие забросали полицию банками пива, а один из демонстрантов пытался отобрать у офицера табельное оружие.

Полиция применила против протестующих перечный газ. Несколько человек были арестованы.

Австрии вводит с 22 ноября общенациональный локдаун. Власти предполагают, что он продлится не более 20 дней. К 13 декабря для вакцинированных и вылечившихся от коронавируса ограничения будут отменены.

Как сообщали Власти, канцлер Александр Шалленберг объявил, что Австрия станет первой европейской страной, которая сделает вакцинацию против COVID-19 обязательной.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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